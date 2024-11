Panorama.it - Epidemia silenziosa nei comuni lombardi: preoccupano i nuovi episodi di legionella

L’ombra dellatorna a incombere sull’hinterland milanese. Nei giorni scorsi, nel quartiere Tessera di Cesano Boscone, sono stati accertati cinquecasi di legionellosi, riportando preoccupazione tra i residenti e le autorità sanitarie.Secondo quantocato dall’Agenzia di Tutela della Salute (ATS), in collaborazione con ALER, proprietaria degli alloggi coinvolti, e con il Gruppo CAP, gestore della rete idrica, sono già in corso campionamenti per individuare l’origine del batterio. "La situazione è sotto controllo, ma stiamo procedendo con la massima attenzione per definire gli interventi di sanificazione necessari", ha dichiarato un portavoce del Comune di Cesano Boscone. Gli esiti delle analisi di laboratorio saranno determinanti per pianificare le azioni successive.L’ondata di legionellosi iniziata la scorsa primavera neidel sud-ovest milanese aveva già portato alla segnalazione di 56 casi e quattro decessi tra Corsico e Buccinasco.