Iodonna.it - Da chi ha avuto un 2024 simile a una seduta psicoanalitica a chi è pronto a ripartire con la meraviglia nello sguardo. L’oroscopo

Dicembre è un mese di impegni e feste che alcuni segni zodiacali si risparmierebbero volentieri, altri invece sono pronti a sistemare rapporti in crisi o a tagliare i rami secchi. Ecco le previsioni deldella settimana di Francesca Tumiati.Ariete21 marzo – 19 aprileIl bilancio è soddisfacente, anche se per voi non è mai abbastanza. Correte avanti impazienti, perdendovi pezzi di realtà interessante.Parola chiave della settimana: consapevolezza.Toro20 aprile – 20 maggioIlè stato come una lunga, dove un’abile regia vi ha diretto, portandovi dove volevate arrivare. Procedete così.Parola chiave della settimana: concentrazione. Leggi anche › Il Tema Natale di Teresa Mannino, Sagittario dalla sincerità spiazzante Gemelli21 maggio – 21 giugnoÈ un mese di impegni e di feste che saltereste a piè pari per non sentire i dispiaceri altrui truccati a festa.