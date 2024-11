Lanazione.it - Cortona, miglioramento servizi pubblici a Camucia: il Comune cerca un nuovo immobile per la farmacia

Arezzo, 30 novembre 2024 –: ilunper laIndagine di mercato promossa dall’Amministrazione comunale per una nuova sede. Meoni: obiettivo del programma elettorale L’Amministrazione comunale diha promosso un’indagine di mercato al fine di rire una nuova sede per lacomunale a. L’atto segue la deliberazione di Giunta avente ad oggetto «Valorizzazionecomunale dicomedi» con cui è stato dato mandato di procedere alla predisposizione e pubblicazione di un’indagine di mercato finalizzata all’individuazione di unda affittare per essere adibito a tale scopo. Ildà avvio ad una iniziativa di ridi locali, aventi destinazione d’uso commerciale ed in parte direzionale, l’dovrà essere di piena proprietà e disponibilità giuridica e materiale dell’offerente, dovrà essere completamente edificato e pronto all’uso, senza necessità di ulteriori opere da parte deldied avere una destinazione d’uso specifica in parte commerciale ed in parte direzionale e magazzino.