Calcio In Terza il Fosdinovo all’esame Monti. Il Podenzana cerca conferme contro lo Spartak

“Nona“ giornata d’andata sul palco dellaCategoria. Dopo l’anticipo mandato in visione ieri sera a “Boni“ di Fossone che metteva a confronto il Don Bosco alla capofila Salavetitia Seravezza, cinque, le partite in programma questo pomeriggio, il fanalino di coda Icf, dalle 15 è al “Don Bosco“ ospite del lanciatissimo. Valtaveronensi ‘irrobustiti’ dal sonante successo (5-3) centrato nel turno precedente in casa delloApuane chiedono strada. Il sabato giocato si apre con la gara in programma al “Versilia 1“, dove, alle 14,30 a confronto ci sono Sporting Forte dei Marmi e Virtus San Marco Luni. La Gragnolese, ancora sotto choc per la sconfitta impartitagli sette giorni fa dalla capofila Salavetitia, oggi, dalle 15 è al “Castel dell’Aquila“ opposta allo Sporting Marina.