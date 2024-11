Ilrestodelcarlino.it - C.Next e le imprese guardano al futuro dell’area ex Sgl Carbon

Il polo di innovazione che verrà realizzato nell’area dell’ex Sglsarà al centro di un incontro in programma mercoledì dalle 14 nella Bottega del Terzo Settore in Corso Trento e Trieste 18. L’iniziativa è organizzata da C.Piceno, società benefit del sistema nazionale di poli d’innovazione, con ledel territorio, per dare il via alla costruzione di una Community territoriale per l’innovazione. Dopo gli annunci dei mesi scorsi, ha preso forma la società che si propone di sviluppare un polo piceno per l’innovazione e che, proprio con l’incontro del 4 dicembre, muove i primi passi per presentare i servizi e le opportunità che il suo modello di trasferimento tecnologico ‘da impresa a impresa’ mette a disposizione. L’obiettivo è quello di raccogliere le migliori competenze disponibili per metterle a disposizione di chi ha necessità di sviluppare percorsi d’innovazione nella propria azienda.