Terzotemponapoli.com - Adani: “Inter padrona del suo destino”

Leggi su Terzotemponapoli.com

Una vittoria decisiva contro il LipsiaDurante l’ultima puntata di Viva el Futbol, Leleha analizzato la vittoria dell’contro il Lipsia nella quinta giornata della fase a gironi di Champions League. Un successo fondamentale che ha garantito ai nerazzurri l’accesso agli ottavi di finale della competizione. Per, questa vittoria rappresenta più di un semplice risultato positivo: “Nell’l’unica cosa da valutare è la sensazione di consapevolezza, è sicura. Il Lipsia è sempre da temere”.Questa affermazione evidenzia come la squadra guidata da Simone Inzaghi abbia ormai raggiunto una maturità tattica e mentale che la rende in grado di affrontare con sicurezza anche avversari di alto livello come il club tedesco.: “L’dipende solo da se stessa”ha sottolineato un punto chiave nella crescita nerazzurra: la piena autonomia della squadra nel determinare i propri successi.