La stagione ovale italiana si è conclusa con i test match azzurri in Sudafrica e chi non c’era, ma ricaricava le batterie in vista di un nuovo intenso anno, era Federico Ruzza, seconda linea dell’Italia e della Benetton Treviso. E proprio Ruzza, insieme ai compagni non impegnati con le nazionali, ha iniziato in questi giorni la preparazione con Calum MacRae in vista della nuova stagione 20252026. “E’ bello ritrovare i compagni e anche volti giovani che arrivano. Ci sono sempre tante novità ed è bello sentire la nuova energia del primo giorno: ho percepito sensazioni positive sin da subito” ha dichiarato Federico Ruzza, pronto a iniziare una nuova stagione. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Benetton Treviso: Ruzza “Siamo un gruppo ambizioso, vogliamo crescere ancora”