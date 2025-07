Lo spread Btp-Bund termina in calo a 85,5 punti

Ha terminato in calo il differenziale tra Btp e Bund a 85,5 punti base da 86 punti della chiusura precedente. In leggera flessione il rendimento del titolo di Stato italiano al 3,54% dal 3,57% di martedì e quello tedesco al 2,68% (dal 2,71%). 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Lo spread Btp-Bund termina in calo a 85,5 punti

Lo spread tra Btp e Bund tedeschi chiude in rialzo a 112,1 punti - Chiude in rialzo a 112 punti lo spread tra Btp e Bund tedeschi, contro i 109,7 punti segnati in apertura e i 112 della chiusura precedente.

Lo spread tra Btp e Bund chiude in calo a 107 punti - Lo spread tra Btp e Bund chiude in calo a 107 punti, dai 108 punti della vigilia. Il rendimento del decennale italiano scende di sette punti base al 3,54%.

Borsa: Milano -0,2% con le banche che girano in positivo. In calo il lusso e l'industria. Lo spread Btp-Bund a 86 punti

Sale Tokyo, in calo Hong Kong. Lo yen si rafforza sul dollaro

Lo spread tra Btp e Bund tedeschi chiude in rialzo a 86 punti - Ha chiuso in rialzo il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi a 86 punti secchi, sopra agli 85,7 punti segnati in apertura e sopra agli 86,3 punti della chiusura precedente. Lo riporta ansa.it

Lo spread tra Btp e Bund apre in lieve calo a 85,7 punti base - Spread tra Btp e Bund tedeschi a 10 anni in marginale ribasso: il differenziale ha avviato la seduta a 85,7 punti base contro gli 86,3 della chiusura di ieri. Riporta ansa.it