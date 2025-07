Ben Harper a Forte dei Marmi | Villa Bertelli Live 2025 un grande appuntamento

Firenze, 16 Luglio 2025 - E' tutto pronto a Forte dei Marmi (LU) per uno degli appuntamenti più attesi dell'estate: Ben Harper e The Innocent Criminals. Si esibiscono giovedì 17 luglio nel suggestivo scenario del parco di Villa Bertelli all'interno della rassegna ''Villa Bertelli Live 2025'' in una delle date del Tour 2025 annunciato a dicembre dello scorso anno. Un evento che promette di regalare al pubblico una serata intensa, e ricca di emozioni nel segno della grande musica internazionale. Tre volte vincitore del Grammy, 16 milioni di dischi venduti in tutto il mondo e oltre trent’anni di carriera alle spalle, Harper ha saputo costruire un ponte tra generi e culture, mescolando blues, soul, reggae, folk e rock in un linguaggio universale e inconfondibile. 🔗 Leggi su Lanazione.it

