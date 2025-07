IDF colpisce quartier generale militare vicino al Palazzo Presidenziale di Damasco

Raid israeliano vicino al palazzo presidenziale siriano: una risposta agli scontri settari nel sud della Siria. Il 16 luglio, l’IDF (Forze Difesa israeliana) ha eseguito una serie di attacchi aerei contro infrastrutture militari siriane, comprendenti la sede del Ministero della Difesa e aree adiacenti al Palazzo Presidenziale di Damasco. Fonti ufficiali riferiscono che l’offensiva rappresenta una risposta ai recenti attacchi ai danni della comunitĂ drusa nel sud della Siria, con l’obiettivo di “proteggere i Drusi” Il Ministro della Difesa israeliano, Israel?Katz, ha dichiarato che queste operazioni costituiscono un “chiaro messaggio” al regime siriano: ogni violenza contro i drusi comporterĂ una ferma risposta da parte di Israele. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

