In auto con 100 grammi di hashish e 2mila euro | tre denunciati

I carabinieri di Vedelago hanno denunciato in stato di libertĂ tre cittadini marocchini di 43, 34 e 33 anni, tutti domiciliati a Castelfranco Veneto. I tre sono stati controllati nella notte di martedì 15 luglio mentre si trovavano a bordo di un'auto fermata in via Postioma. Perquisendo il. 🔗 Leggi su Trevisotoday.it

