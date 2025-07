After the Hunt | Dopo la caccia di Luca Guadagnino ecco il trailer con Julia Roberts e un super cast

Il trailer di After the Hunt: Dopo la caccia, il nuovo film di Luca Guadagnino con Julia Roberts, Ayo Edebiri, Andrew Garfield, un avvincente thriller psicologico al cinema da ottobre. È stato diffuso il trailer di After the Hunt: Dopo la caccia, il nuovo film diretto da Luca Guadagnino che segna il ritorno al cinema di Julia Roberts in un intenso ruolo drammatico. Presentato come un avvincente thriller psicologico, il film sarà nelle sale italiane dal 16 ottobre, distribuito da Eagle Pictures, con un cast che include Ayo Edebiri, Andrew Garfield, Chloë Sevigny e Michael Stuhlbarg. Si può ipotizzare che possa essere il film d’apertura della Festa del Cinema di Roma o passare da Venezia ( dove era già stato lo scorso anno con Queer ) qualche settimana prima. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu © Spettacolo.eu - After the Hunt: Dopo la caccia di Luca Guadagnino, ecco il trailer con Julia Roberts e un super cast

In questa notizia si parla di: after - hunt - caccia - luca

After the Hunt: trailer del film di Luca Guadagnino con Julia Roberts - After the Hunt: trailer del film di Luca Guadagnino con Julia Roberts Julia Roberts è una professoressa coinvolta in uno scandalo #MeToo nel trailer del prossimo dramma psicologico di Luca Guadagnino After the Hunt.

“A cosa serve il tricolore sulle bare bianche e il crocefisso se poi Cristo in queste case non ci entra?”: così Rocco Hunt sulla strage di Scampia - “Quelle povere creature morte sotto al ballatoio per me sono vittime dello stato e dell’abbandono (…) A cosa serve dopo, il presidente che fa le condoglianze, il tricolore sulle bare bianche, a cosa serve il crocefisso se poi Cristo in queste case non ci entra?”.

The Hunt for Gollum: il nuovo film della saga de Il Signore degli Anelli ha una data di uscita - Warner Bros e New Line Cinema hanno annunciato la data di uscita di The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum, diretto da Andy Serkis.

Rilasciato il poster italiano ufficiale di After The Hunt - Dopo la Caccia, il nuovo film di Luca Guadagnino in arrivo nelle sale italiane sale 16 ottobre con Eagle Pictures. Grazie @SonyPicturesIT per la foto. Vai su X

«Artificial potrebbe far arrabbiare qualche figura di spicco della Silicon Valley. Tra cui Elon Musk. » Si sa ancora pochissimo del prossimo film di Luca Guadagnino, che di solito lavora su più progetti contemporaneamente. La sua nuova pellicola si intitolerà Art Vai su Facebook

After The Hunt, il trailer del nuovo film di Luca Guadagnino; After The Hunt: Dopo la caccia, trailer e data di uscita del film di Luca Guadagnino; AFTER THE HUNT: DOPO LA CACCIA | Il nuovo film di Luca Guadagnino con Ayo Edebiri, Andrew Garfield e Julia Roberts.

After the Hunt: Dopo la caccia - trailer del nuovo film di Luca Guadagnino - Dal visionario regista Luca Guadagnino, After the Hunt: Dopo la caccia è un avvincente dramma psicologico scritto da Nora Garrett. Da corrieredellosport.it

After The Hunt: Dopo la caccia, trailer e data di uscita del film di Luca Guadagnino - Le prime immagini di After the Hunt: Dopo la caccia, il nuovo film di Luca Guadagnino. Scrive ciakmagazine.it