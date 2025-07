Tragico incidente mercoledì pomeriggio, 16 luglio, lungo via Roma a Monte Marenzo ( Lecco ), al confine con Cisano Bergamasco. Intorno alle 16.15 un’auto e un mezzo pesante si sono scontrati frontalmente, provocando la morte di due persone. Due uomini di 67 anni, come segnala il 118. Secondo le prime informazioni fornite da Areu, nell’impatto sono quattro le persone rimaste coinvolte. Due, purtroppo, decedute sul colpo. Ancora da chiarire le condizioni degli altri due coinvolti, che sarebbero gravi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Lecco e i carabinieri del Comando provinciale, che hanno avviato i rilievi per ricostruire con esattezza la dinamica dell’incidente. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

© Bergamonews.it - Incidente al confine tra Lecco e Bergamo: due morti