Ben Healy | È stata una tappa a tutta La squadra ha svolto un grande lavoro

Il norvegese Jonas Abrahamsen della Uno-X Mobility vince in volata l’undicesima tappa del Tour de France 2025, la Toulouse-Toulouse di 171,4 chilometri superando in volata lo svizzero Mauro Schmid della Team Jayco AlUla, suo compagno di fuga. Al terzo posto, staccato di sette secondi, arriva l’olandese Mathieu van der Poel della Alpecin – Deceuninck. Da segnalare nel finale la caduta di Tadej Pogacar e il gesto di fair play dei suoi rivali che lo aspettano e non approfittano per attaccare. Giornata movimentata per Ben Healy. L’alfiere della EF Education – EasyPost affronta anche una fase di corsa nella quale perde terreno, la squadra però lo riporta in gruppo con un grande lavoro e nel finale il leader della corsa riesce a tenere le ruote dei migliori senza patemi. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Ben Healy: “È stata una tappa a tutta. La squadra ha svolto un grande lavoro”

In questa notizia si parla di: tappa - healy - stata - tutta

LIVE Tour de France 2025, tappa di oggi in DIRETTA: Healy prova ad anticipare i compagni di fuga - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16:30 Sarà dura andare a riprendere Ben Healy. L’irlandese scappa via guadagnando 50 secondi rispetto agli ex compagni di fuga.

LIVE Tour de France 2025, tappa di oggi in DIRETTA: azione solitaria di Healy, 20 km all’arrivo - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16:54 Ci avviciniamo al primo passaggio sulla linea d’arrivo.

LIVE Tour de France 2025, tappa di oggi in DIRETTA: sigillo in solitaria per Healy a Vire - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17:14 Seconda posizione a 2’40” per l’americano Quinn Simmons (Lidl-Trek), terzo l’australiano Michael Storer (Tudor Pro Cycling Team).

La sesta tappa del #TourdeFrance è stata vinta da Ben #Healy in solitaria. In seconda posizione #Simmons davanti a #Storer. Leader https://persemprenews.it/ciclismo/tour-de-france-fuga-per-la-vittoria-di-healy-trionfo-in-solitaria-per-ben-maglia-gialla-per/… Vai su X

La sesta tappa del #TourdeFrance è stata vinta da Ben #Healy in solitaria. In seconda posizione #Simmons davanti a #Storer. Leader Vai su Facebook

Tour de France: 11° tappa riparte da Tolosa, sede di partenza e arrivo dopo aver percorso 156,8 km - Aggiornamento del 16 Luglio delle ore 10:49; Ben Healy: “È stata una tappa a tutta. La squadra ha svolto un grande lavoro”; Ben Healy si veste di giallo nella tappa vinta da Simon Yates.

Tour de France, Yates vince tappa. Healy nuova maglia gialla - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Da msn.com

TOUR DE FRANCE. LA FAVOLA GIALLA DI BEN HEALY E DELL'IRLANDA - Sulle strade impegnative della decima tappa del Tour de France, Vingegaard e Pogacar hanno raggiunto insieme la vetta del Mont- tuttobiciweb.it scrive