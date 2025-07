Nasce Robotic Joint Lab | Acea e IIT insieme per il primo laboratorio di robotica in Italia

Roma, 16 luglio 2025 – È stato firmato oggi a Roma, presso la sede di ACEA, un accordo strategico dalla durata triennale tra a.Quantum, società del Gruppo dedicata allo sviluppo di soluzioni innovative per il mercato non regolato, e l’Istituto Italiano di Tecnologia (IIT),centro di eccellenza nella ricerca scientifica e tecnologica. Questa firma sancisce ufficialmente la costituzione di un Robotic Joint Lab, un laboratorio congiunto dedicato alla progettazione e allo sviluppo di soluzioni robotiche avanzate per la realizzazione, gestione e la manutenzione delle infrastrutture industriali, in ambito idrico, energia ed ambiente. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Nasce Robotic Joint Lab: Acea e IIT insieme per il primo laboratorio di robotica in Italia

