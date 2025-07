Gragnano assegnato un contributo di 1,5 milioni dal fondo Sport e Periferie

Tempo di lettura: 3 minuti Gragnano entra ufficialmente tra i Comuni beneficiari del bando nazionale “Sport e Periferie 2025”, promosso dal Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Con il decreto firmato il 15 luglio 2025 dal Capo Dipartimento Flavio Siniscalchi, è stato approvato l’elenco dei progetti ammessi a finanziamento, tra cui figura anche Gragnano, destinataria di un contributo pari a 1.500.000 euro. Il nostro Comune si è classificato tra i primissimi posti a livello nazionale per la qualità della proposta presentata, ottenendo il massimo del finanziamento previsto per singolo progetto. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Gragnano, assegnato un contributo di 1,5 milioni dal fondo “Sport e Periferie”

In questa notizia si parla di: sport - contributo - periferie - gragnano

