Stankovic Inter resta il nodo clausola con il Club Brugge | il punto sulla trattativa

Stankovic Inter, le ultime sul futuro del centrocampista serbo nerazzurro dopo il prestito al Lucerna. Tutti i dettagli in merito. La trattativa tra l’ Inter e il Club Brugge per la cessione di Aleksandar Stankovic continua a prendere forma, con entrambi i club che stanno lavorando per trovare l’accordo finale. Come riportato dal Corriere dello Sport, le due società hanno trovato un’intesa sulla cifra di 10 milioni di euro per il trasferimento del giovane centrocampista. Tuttavia, restano ancora da definire alcuni dettagli importanti, tra cui l’inserimento di un diritto di riacquisto a favore dell’Inter, che vorrebbe mantenere un’opzione per riportare Stankovic a Milano in futuro. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Stankovic Inter, resta il nodo clausola con il Club Brugge: il punto sulla trattativa

