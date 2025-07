Stadio della Roma lavori fermi da due settimane | la situazione

Il progetto per il nuovo stadio della Roma, fortemente voluto dalla proprietĂ Friedkin, continua a scontrarsi con ostacoli e rallentamenti. Dopo mesi di attesa e confronti istituzionali, ora sono le questioni ambientali e burocratiche a frenare l’avvio effettivo dei lavori sul terreno individuato a Pietralata. Come riportato dal giornalista Alessio Di Francesco, gli scavi archeologici risultano fermi da oltre due settimane, principalmente per due motivi: da un lato, l’attesa della perizia tecnica sulla presenza del cosiddetto “bosco urbano”; dall’altro, la mancata consegna ufficiale dell’area ex Autoricambi alla societĂ AS Roma. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Stadio della Roma, lavori fermi da due settimane: la situazione

