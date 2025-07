II pirata del rock fa tappa in Sicilia | Edoardo Bennato in concerto gratis a Cefalù

Edoardo Bennato, pirata del rock made in Bagnoli, in concerto a CefalĂą. L’artista ribelle si esibirĂ il 20 agosto sul lungomare Giardina con "Sono Solo Canzonette Tour 2025". Peter Pan “impertinente”, allergico a ogni etichetta, sovversivo della musica, provocatore che ha scritto e composto. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

In questa notizia si parla di: pirata - rock - edoardo - bennato

Edoardo Bennato, pirata del rock made in Bagnoli, si esibirà quest’estate in tutta Italia con Sono Solo Canzonette Tour 2025 #EdoardoBennato #SonoSoloCanzonette #Tour Vai su Facebook

Edoardo Bennato, pirata del rock made in Bagnoli, si esibirà quest’estate in tutta Italia con Sono Solo Canzonette Tour 2025 #EdoardoBennato #SonoSoloCanzonette #Tour Vai su X

II pirata del rock fa tappa in Sicilia: Edoardo Bennato in concerto (gratis) a CefalĂą; Edoardo Bennato Brescia Tickets, Teatro Dis_Play c/o Brixia Forum Dec 03, 2025; Edoardo Bennato fa tappa a Chioggia con il suo nuovo tour.

“Un’Estate da Re” alla Reggia di Caserta: s'inaugura con Toni Servillo e Le Quattro Stagioni di Vivaldi - Il luogo simbolo del patrimonio artistico italiano, una voce tra le più intense del teatro e del cinema contemporaneo, e la musica immortale di Antonio Vivaldi: così si apre, sabato ... Si legge su msn.com

"Sono solo canzonette Tour": Edoardo Bennato si esibisce alla Reggia - Edoardo Bennato, l’artista ribelle, pirata del rock made in Bagnoli, si esibirà quest’estate in tutta Italia con Sono Solo Canzonette Tour 2025. Lo riporta casertanews.it