Morta la piccola Summer travolta nell' auto ferma in galleria

Non ce l’ha fatta Summer, la bambina di quattro anni rimasta gravemente ferita nel terribile incidente stradale avvenuto martedì 15 luglio all’interno della Galleria di Base, sulla Variante di Valico dell’Autostrada del Sole. La morte di Summer. La piccola è deceduta nel pomeriggio di giovedì 16 luglio presso l’ospedale pediatrico Meyer di Firenze, dove era ricoverata in condizioni critiche. I medici, dopo aver diagnosticato la morte cerebrale in mattinata, hanno avviato le sei ore previste per gli accertamenti di legge. Al termine di questo protocollo, constatata l’assenza di ogni attività neurologica, è stato possibile dichiararne ufficialmente il decesso. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Morta la piccola Summer, travolta nell'auto ferma in galleria

