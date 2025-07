Firenze, 16 luglio 2025 – Moda, musica e grandi emozioni: l’estate al Barberino Outlet non è solo shopping, ma anche spettacolo. Dopo l’esordio travolgente del festival “ Summer Vibes 2025 ”, che anima le sere d’estate tra concerti e comicità sotto le stelle, arriva uno degli appuntamenti più attesi della stagione: giovedì 17 luglio tocca a Benji & Fede, tornati insieme nel 2024 dopo quattro anni di pausa, protagonisti di un tour che sta conquistando tutta Italia. Gli eventi del festival sono a ingresso gratuito (con prenotazione obbligatoria ), e in occasione dei live i 130 negozi del centro resteranno aperti fino alle 23, trasformando il polo commerciale in un vero e proprio villaggio dell’intrattenimento. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Benji e Fede in concerto al Barberino Outlet: lo show il 17 luglio