"Una legge che rappresenta un importante passo avanti". Ne è sicuro Frank Berglund, esperto della Federazione Svedese per l'Educazione Sessuale (RFSU), parlando della norma che dal 1° luglio 2025 trasforma la vita delle persone transessuali nel paese scandinavo. Niente piĂą attese infinite per ottenere la diagnosi di transessualismo: da ora in poi per cambiare sesso all'anagrafe basterĂ presentare un certificato medico che attesti che il sesso non corrisponde piĂą a quello indicato sul certificato di nascita. Un'asciugatura della burocrazia che ha giĂ prodotto i suoi effetti. Una settimana dopo l'entrata in vigore della legge, infatti, in base ai dati comunicati dall'Agenzia Nazionale per la Salute e i Servizi Sociali (Socialstyrelsen), 106 avevano giĂ esibito la loro richiesta. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Cambiare sesso in Svezia diventa "facile": cosa cambia rispetto all'Italia

SVEZIA: CAMBIARE SESSO CON UN CERTIFICATO MEDICO - Approvato dal Parlamento di Stoccolma ad aprile 2024, il testo che semplificherà il cambio di sesso all’anagrafe è attivo dal primo luglio scorso. Segnala opinione.it