fuori il teaser trailer e le date di uscita di stranger things 5

Roma, 16 lug. (askanews) - È stato diffuso oggi il teaser trailer della quinta stagione di Stranger Things. L'atteso capitolo conclusivo della serie debutterà su Netflix in tre appuntamenti: il Volume 1 il 27 novembre (ep.1-4), il Volume 2 (ep. 5-7) il 26 dicembre e il Finale il primo gennaio 2026, tutti alle 2 del mattino (ora italiana). Autunno 1987. Hawkins è rimasta segnata dall'apertura dei portali e i nostri eroi sono uniti da un unico obiettivo: trovare e uccidere Vecna, che è svanito nel nulla: non si sa dove si trovi né quali siano i suoi piani. A complicare la missione, il governo ha messo la città in quarantena militare e ha intensificato la caccia a Undici, costringendola a nascondersi di nuovo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

