Strage in A1 si aggrava il bilancio muore anche la bimba di 4 anni come sta la madre

Strage familiare in A1: morti 5, deceduta anche la bimba di 4 anni. Si aggrava il bilancio del drammatico incidente in A1 avvenuto a Barberino del Mugello: è morta anche Summer, la bambina di 4 anni ricoverata in condizioni disperate al Meyer di Firenze. Con la sua scomparsa, salgono a cinque le vittime, tutte appartenenti a una famiglia residente a Gravellona Toce (Verbania). L'unica sopravvissuta è la madre, Silvana Visconti, 37 anni, che era alla guida della Fiat Panda travolta da un tir nella galleria di Base. La donna si trova ricoverata in terapia intensiva al Trauma Center di Careggi, in condizioni critiche.

