L’Isola dei Famosi ex naufraga si propone come opinionista al GF

L’Isola dei Famosi, la vincitrice dell’ultima edizione Cristina Plevani si propone come opinionista del Grande Fratello, ecco le sue dichiarazioni . L’Isola dei Famosi, Cristina Plevani ha vinto l’ultima edizione de L’Isola dei Famosi. La vincitrice è stata intervistata da #lIGiorno parlando della sua partecipazione al noto reality show in Honduras. Leggi anche Luca Argentero parla del GF. Spiazza la sua replica Cristina afferma: “Ho un amico che lavora in un’agenzia e da anni provava a convincermi. Ho sempre rifiutato. A dicembre mi ha chiesto se poteva fare il mio nome per L’Isola dei Famosi e ho acconsentito: ho pensato che sarebbe stato il momento perfetto a 25 anni dal Grande Fratello. 🔗 Leggi su 361magazine.com © 361magazine.com - L’Isola dei Famosi, ex naufraga si propone come opinionista al GF

In questa notizia si parla di: isola - famosi - propone - opinionista

“Ecco quando iniziamo”. Isola dei Famosi 2025, l’annuncio ufficiale di Mediaset sulla data - Ormai siamo praticamente in dirittura d’arrivo per l’ inizio dell’ Isola dei Famosi 2025. Veronica Gentili è pronta a prendere le redini del programma, ereditato da Vladimir Luxuria, e la sua speranza sarà ovviamente quella di ottenere consensi importanti dal pubblico.

“Rischia il posto da naufraga”. Isola dei Famosi 2025, autori preoccupati per Antonella Mosetti - Antonella Mosetti è pronta a salpare per una nuova avventura televisiva e stavolta la destinazione è l’Honduras, dove prenderà parte come concorrente all’edizione 2025 dell’ Isola dei Famosi.

“Se l’è trovato nel costume”. Isola dei Famosi, retroscena choc: il naufrago terrorizzato - Incredibile retroscena su uno dei protagonisti dell’ Isola dei Famosi, che si è trovato di fronte ad una situazione che lo ha terrorizzato non poco.

Abbiamo intervistato la vincitrice dell'#isoladeifamosi2025 #cristinaPlevani. Con lei abbiamo parlato dell'esperienza all'#isola, dei compagni di avventura, di #grandefratello e se le piacerebbe fare opinionista e tanto altro Vai su X

“Sono aperta a tutto, vorrei fare l’opinionista in tv” A 25 anni dal primo posto al GF, Cristina Plevani racconta le sue emozioni dopo aver vinto l'isola dei famosi. Quali sono le sue emozioni e cosa farà con il montepremi: https://fanpa.ge/6aQ1K Vai su Facebook

Selvaggia Lucarelli torna all'Isola dei Famosi (dopo 22 anni); Simona Ventura torna all'Isola dei Famosi come opinionista; L'Isola dei famosi 2025, torna Simona Ventura (ma come opinionista).

Isola dei Famosi 2025, quando inizia, conduttrice, opinionista e cast ... - Manca pochissimo all'inizio de L'Isola dei Famosi 2025 su Canale 5: Veronica Gentili alla guida, Simona Ventura come opinionista e Pierpaolo Pretelli inviato in Honduras. Da gazzetta.it

Isola dei famosi 2026: Veronica Gentili fatta fuori?/ Spunta l’indiscrezione bomba sulla nuova conduzione - Giornalista lancia l'indiscrezione bomba: "Non è detto sia lei" ... Lo riporta ilsussidiario.net