Roma, 16 luglio 2025 – Nasce Dedalo, l’Osservatorio permanente sul fenomeno NEET ("Not in Education, Employment, or Training", ovvero "Non in istruzione, lavoro o formazione". In italiano, si traduce spesso come "giovani che non studiano e non lavorano"). Il progetto, unico nel suo genere, è stato presentato da Fondazione Gi Group qualche giorno fa, insieme con uno studio che ha analizzato a una profondità senza precedenti il fenomeno in Italia, facendo emergere specificità finora inedite della condizione giovanile. Uno studio originale e inedito che mette in rilievo come le responsabilità familiari gravino sulle donne NEET 10 volte più degli uomini (20,6% vs 2,4%), come i NEET scoraggiati (11,2%) siano uno tra gli aspetti più critici, anche perché la maggioranza (9,5%) teme che non riuscirà a trovare lavoro. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Indagine sui Neet: scoraggiati, non studiano e non lavorano

