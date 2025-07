Rubio in Siria siamo sulla strada della de-escalation

"La situazione in Siria e' complicata.. ma siamo sulla strada della de-escalation, nelle prossime ore speriamo di vedere qualche progressi per mettere fine a cio' che abbiamo visto": lo ha detto il segretario di stato Usa Marco Rubio nello studio Ovale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Rubio, in Siria siamo sulla strada della de-escalation

Mosca,Lavrov e Rubio hanno parlato di Ucraina, Siria, Iran - Nel loro incontro di oggi a Kuala Lumpur, il ministro degli Esteri russo Serghei Lavrov e il segretario di Stato Usa Marco Rubio hanno avuto un "concreto e franco scambio di opinioni sull' Ucraina, la situazione in Iran e Siria, così come su una serie di altri problemi internazionali".

Rubio, Usa molto preoccupati da attacchi Israele in Siria - Gli Usa sono " molto preoccupati " dagli attacchi israeliani in Siria: lo ha detto il segretario di stato Usa Marco Rubio.

Rubio, autori massacri in Siria siano ritenuti responsabili - Rubio, autori massacri in Siria siano ritenuti responsabili Il segretario di stato condanna gli atti contro le minoranze NEW YORK , 09 marzo 2025, 15:03 ... Si legge su ansa.it