Sponz Fest nel segno dell’Eden torna festival diretto da Capossela

Roma, 16 lug. (askanews) – Sponz Eden è il titolo della nuova edizione dello Sponz Fest, il festival ideato e diretto da Vinicio Capossela, che torna dal 28 al 30 agosto nel centro storico di Calitri, in Alta Irpinia. “Sulla scia dell’esperienza di Sponz Viern, un’edizione realizzata soprattutto grazie all’impegno e alla disponibilitĂ delle associazioni, delle scuole e delle realtĂ del territorio, riprendiamo la tradizione dello Sponz Fest di fine agosto, realizzando un’edizione nel cuore vivo del borgo antico di Calitri – dichiara il direttore artistico Capossela – Le grotte, i vicoli, le piazzette e gli androni del paese sono il teatro naturale per l’incontro e per eventi aperti al pubblico, dove ogni spettatore è componente attiva”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it