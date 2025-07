Studio su 1,2 milioni di bambini conferma che i vaccini con alluminio non causano autismo asma e altro

Un nuovo, vasto studio condotto in Danimarca ha determinato che non c'è alcuna correlazione tra i vaccini infantili contenenti sali d'alluminio e l'aumento del rischio di 50 condizioni diverse, tra le quali disturbi dello spettro autistico, dermatite atopica, asma, allergie e malattie autoimmuni. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Lo studio che non sostiene un collegamento tra vaccini e La Sindrome della morte improvvisa del lattante (SIDS) - Torna a circolare nelle condivisioni Facebook (per esempio qui e qui ) una bufala risalente almeno al 2021, già abbondantemente smentita.

Uno studio non ha dimostrato la presenza della proteina Spike nel cervello a causa dei vaccini - Diverse condivisioni Facebook da parte di utenti No vax riportano i risultati di uno studio, dove i ricercatori sosterrebbero di aver trovato la Spike nel cervello delle vittime di ictus.

Vaccini contro il cancro, uno studio dell’ospedale Pascale di Napoli per ridurre tempi e costi - Uno studio, condotto dall'ospedale Pascale di Napoli, l'Istituto Tumori della città , punta ad avere vaccini anti-cancro non più ad hoc per ogni paziente, ma adatti a tutti, e a costi inferiori.

