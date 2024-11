X Factor | Patagarri Salvetti Les Votives e Mimì in finale A casa Francamente e PunkCake

Leggi su Open.online

Più che una semidi Xè stata una strage. Da Elvis a Mia Martini fino a Dalla, è stato smanacciato con ingiustificabile virulenza ciò che non dovrebbe nemmeno passare per la mente di sfiorare. Abbiamo assistito ad una serie di sacrilegi che nemmeno in Santa Sagre di Jodorowsky. Nemmeno il festoso buonismo che caratterizza tradizionalmente gli ultimi live riesce a tenere botta su certe sconcezze iersera proposte al pubblico di Sky. Al tavolo della giuria è tornata la pace, sul divano dila noia. Jake La Furia (voto 6,5), vestito come il divano scomodo di una vecchia zia zitella, perdee rimane senza concorrenti in gara, così come praticamente da subito Paola Iezzi (voto 5), stasera vestita come un Achille Lauro qualsiasi, che continua inesorabile a lanciare frecciatine come un ex inacidito riguardo la mancanza del pop in questa fase