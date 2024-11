Romadailynews.it - Traffico Roma del 29-11-2024 ore 08:30

LuceverdeBuongiorno Ben ritrovati in studio Sonia cerquetani sul Raccordo Anulare rallentamenti e code in carreggiata interna tra Casine Appia e poi in carreggiata esterna tra svincolo 24 e Nomentana code sulla tangenziale est dalla Nomentana alla Salaria verso lo stadio Olimpico intenso ilanche su tutte le principali strade di accesso al centro ci file sulla diramazionenord da Settebagni a raccordo anulare Oggi sciopero generale nazionale a rischio il trasporto pubblico locale dalle 9 alle 13 in concomitanza con lo sciopero generale sono in programma Questa mattina due cortei in centro il primo Partirà da piazza dell’esquilino per arrivare in via dei Fori Imperiali l’altro da piazza Indipendenza giungerà in piazza Barberini maggiori informazioni su queste ed altre notizie sul sito