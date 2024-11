Ilgiorno.it - Stramonio. La città delle streghe

Oggi Como è conosciuta, grazie al suo lago, come una tra le mete del turismo internazionale, ma in passato era la, sede di uno tra i più zelanti tribunali dell’Inquisizione che estendeva la sua giurisdizione dal lago fino al confine con la Svizzera e la Brianza. Per questo laè stata scelta per ospitare la prima edizione del festival culturale, da oggi fino a domenica, dedicato alla figurae alla loro persecuzione. Gli appuntamenti si terranno a Como in diverse sedi: l’Università degli Studi dell’Insubria, la Chiesa di San Donnino, Palazzo Lambertenghi e il Cinema Astra.