Gaeta.it - Sparatoria a Castellammare di Stabia: un ferito e un arresto nella tarda giornata di ieri

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter I fatti dipomeriggio adihanno attirato l’attenzione dei carabine dei residenti della zona. Un 36enne è stato ritrovato con una ferita da arma da fuoco alla gamba destra in via Napoli, un’area normalmente tranquilla, ma che si è trasformata in scena di un crimine. Nonostante la gravità della ferita, l’uomo non è in pericolo di vita ed è stato trasd’urgenza in ospedale, dove i medici sono riusciti a estrarre l’ogiva di un proiettile. Le indagini avviate hanno già portato a risultati significativi, arrestando un giovane di 18 anni.L’intervento dei carabinIntorno alle 15:00, i carabindella sezione operativa e radiomobile sono stati allertati per un uomo a terra in via Napoli. Giunti sul posto, i militari hanno trovato il 36ennee in stato di shock, senza tuttavia fornire dettagli su quanto accaduto.