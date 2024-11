Sport.quotidiano.net - Serie D, i rossoblù ripartono dopo il pari interno

Com’è accaduto spesso nelle prime 13 giornate del campionato,domani il Montevarchi dovrà far visita a un avversario reduce da un successo memorabile. Nella precedente trasferta del 16 novembre, l’anticipo di Foligno, il Montevarchi aveva affrontato, ad esempio, una squadra "corsara" per 2–0 sul campo nobile del Siena. E domenica prossima, isaranno ospiti di un Trestina con il morale a mille per un trionfo storico a Siena per 2-1. Di conseguenza, nella settimana successiva al pareggio agrodolce con la Fezzanese, la parola d’ordine in casa valdarnese in vista della sfida al team dell’ex Simone Calori è stata "tenere alta la guardia". Un malaugurato k.o. allo stadio "Casini" farebbe scivolare, infatti, i ragazzi di Nico Lelli in una posizione assai meno tranquilla di classifica.