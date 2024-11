.com - Sarafine annuncia il primo EP Un trauma è per sempre

Unè perè ilEP ufficiale di, vincitrice dell’ultima edizione di X FactorSarà disponibile in tutti gli store digitali da venerdì 6 dicembre Unè per, ilEP ufficiale diper Warner Music Italia. L’EP conterrà 7 tracce tra cui Malati di gioia pubblicato durante la sua fortunata partecipazione a X Factor) e Control Freak, brano che ha ufficialmente dato il via a questa prima uscita discografica.“Oggi annuncio l’uscita del mioEP “Unè per” che potrete ascoltare dal 6 Dicembre e sono molto commossa e orgogliosa. Questa raccolta di canzoni contiene un lavoro introspettivo che faccio da anni e l’ho buttato giù con una spontaneità che mi ha sorpreso. Di recente, mi è stato chiesto come definirei me e la mia musica ed io, non sapendo cosa rispondere, l’ho chiesto ad un amico, la sua risposta è stata: “Tu sei cruda, ma un crudo che fa bene”.