Rissa violenta tra due automobilisti sulla Casilina

Dopo una scazzottata, uno dei due ha sfondato il vetro dell’auto . L’altro ha reagito ingranando la retromarcia e tamponandolo con forza.Da un paio di ore sta spopolando sui social il video di dueromani che si picchiano violentementeViain mezzo alla strada.Da un diverbio sino a sangue e macchine distrutte, tra tamponamenti reciproci e finestrini rotti a colpi di martello.Un video di 55 secondi caricato dalla pagina Instagram Welcome To Favelas, che contiene il degrado, la cattiveria e la rabbia delle persone. Uno alla guida di una Peugeot nera e uno alla guida di un fuoristrada azzurro.“Compilazione amichevole CID in viaa Roma”, in descrizione del video che mostra la lite fra i due.Non si capisce bene il contesto, non si sa che cosa si siano detti ne cosa sia effettivamente successo.