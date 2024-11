Ilrestodelcarlino.it - ‘Ninfa gentile’ alla Bottega Gollini. L’arte dalle crepe del vetro

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Verrà inaugurata domani alle 17(via Emilia, 43) la mostra, percorso espositivo segna l’esordio di Enzo Grippa, l’artista che trasforma lenelin poesia visiva. "Enzo lavora con un materiale se vogliamo inusuale per il contesto artistico, il– racconta il gallerista Luigi Foschini, organizzatore dell’evento e curatore della mostra –. Ha sviluppato una poetica personale che lo contraddistingue e che affascina per la sua autenticità e la sua capacità di emozionare". Il lavoro di Grippa non si limita a esplorare un materiale insolito. La vera peculiarità della sua arte risiede nel processo creativo che ha sviluppato: provocare delle micronel, facendo emergere da queste fratture delle figure delicate e sorprendenti. Ciò che potrebbe apparire come un’infrazione della perfezione del, diventa un’opera d’arte.