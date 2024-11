Giornalettismo.com - L’aumento esponenziale dei furti d’identità digitale

L’ambiente online e la tendenza all’iperconnessione – anche figlia della digitalizzazione imperante che sta caratterizzando gli ultimi 15 anni – sono elementi che, oramai, fanno parte delle nostre vite quotidiane. In tanti, praticamente tutti, siamo a conoscenza di come questo ecosistema sia altamente pericoloso a causa della presenza di attori malevoli. Il più delle volte, però, si tende a “fare spallucce” ritenendo superflui quei messaggi in cui si invitano gli utenti a difendersi in ogni modo – anche attraverso soluzioni presenti sul mercato – dal furto delle identità digitali. Eppure i numeri parlano chiaro: tutti gli indici di allarme su questo tema sono in aumento negli ultimi anni. In Italia e nel resto del Mondo. LEGGI ANCHE > Si può scrivere una legge per bloccare lo spoofing? Ogni giorno, centinaia (se non migliaia) di cittadini italiani si trovano di fronte a tentativi (non tutti, fortunatamente, vanno a segno) di furto identità digitali.