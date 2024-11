Gaeta.it - La versione ucraina dell’app MyPompeii: un passo importante per la comunità ucraina in Campania

Facebook WhatsAppTwitter L’app, dedicata alla visita del Parco Archeologico di Pompei, si arricchisce di una nuovain lingua, riflettendo la crescente presenza dellain Italia, specialmente nella regione della. Questa iniziativa non solo facilita l’accesso ai tesori storici di Pompei per i visitatori ucraini, ma sottolinea anche l’integrazione culturale che avviene quotidianamente tra le diverse nazionalità.La presenzain Italia e a NapoliLain Italia è significativa, con un totale di circa 400.000 persone. Di questi, circa 60.000 risiedono nella regione, mentre circa 43.000 vivono a Napoli. Questi numeri non rappresentano solo una statistica, ma evidenziano la capacità di questadi integrarsi e contribuire al tessuto sociale ed economico locale.