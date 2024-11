Donnapop.it - Jovanotti, sapete chi erano i genitori e come sono morti? Il cantante ha sofferto molto per la loro scomparsa

, grande personaggio della musica italiana, sicuramente uno dei più amati degli artisti contemporanei, nel profondo del suo cuore cela l’immenso dolore per laprematura di suo fratello. Scopriamo tutto sulla tragedia che ha colpito la famiglia dell’artista!Leggi anche:sta dopo l’intervento? Perché è stato operato? Ecco gli ultimi aggiornamenti sulla sua saluteFigura portante della musica italiana,è un cantautore tra i più apprezzati dal pubblico di tutte le età. Arrivato al successo negli anni Ottanta, fin dagli inizi della sua carriera si è mostrato sorridente e spensierato. Dietro al suo sorriso, però, il cantautore nasconde un dolore abissale. Scopriamo cosa ha angustiato la vita di Lorenzo. View this post on InstagramA post shared by lorenzojova (@lorenzojova)Chidi?Viola Cardinali, la mamma di, è stata segnata profondamente dalla morte del figlio Umberto, suo primogenito.