Notizie.com - Immigrazione, i visti di lavoro erano “inquinati” dalla criminalità: per la prima volta bloccate e revocate migliaia di istanze

Leggi su Notizie.com

Blitz della guardia di finanza e dei carabinieri: nel mirinodi provvedimenti. Inchiesta sull’clandestina in Italia.Terremoto per l’in Italia. Per lale autorità hanno bloccato e revocatodi“inquinate” dei decreti flussi degli ultimi 4 anni. Un dato ormai è certo. Nei meccanismi regolari dei decreti flussi e del click day sono riusciti ad infiltrarsi gruppi criminali., idi: per ladi(GUARDIA DI FINANZA FOTO) – Notizie.comOrganizzazioni ben strutturate che hanno inquinato le procedure con l’unico obiettivo di arricchirsi sulle spalle dei migranti. Unenorme quello di guardia di finanza e carabinieri. Che sono riusciti ad individuaredi lavoratori, centinaia di aziende e decine di persone coinvolti nella compravendita di nulla osta,e permessi.