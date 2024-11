Agi.it - Il rumore del traffico aumenta lo stress e l'ansia

AGI - I suoni artificiali come quelli delno. E' quanto emerge da uno studio guidato dall' University of the West of England e pubblicato su PLOS ONE. Le ricerche esistenti dimostrano che i suoni naturali, come il canto degli uccelli, possono abbassare la pressione sanguigna, la frequenza cardiaca e respiratoria, nonché loe l'. Al contrario, si ipotizza che i paesaggi sonori antropogenici, come ildelo degli aerei, abbiano effetti negativi sulla salute e il benessere umani in vari modi. Nel nuovo studio, 68 studenti volontari hanno ascoltato tre tipi di suoni di 3 minuti: un insieme di suoni naturali registrati all'alba nel West Sussex, Regno Unito, gli stessi suoni naturali combinati con suoni delstradale a 20 miglia orarie (circa 32 chilometri all'ora - km/h) e infine i medesimi suoni naturali con suoni dela 40 miglia orarie (circa 64 km/h).