Tpi.it - Il Patriarca 2: le anticipazioni (trama e cast) della terza puntata

Leggi su Tpi.it

Il2: le, 29 novembre 2024Questa sera, venerdì 29 novembre 2024, alle ore 21,30 va in onda lade Il2, la serie con protagonista Claudio Amendola in sei puntate. Nemo scoprirà mai la verità sulla morte di suo figlio? E per quanto ancora Mario riuscirà a nascondere le sue macchinazioni? Vediamo insieme ledi questaLa vita di Nemo Bandera tornerà ad essere rivoluzionata. L’imprenditore sarà arrestato, perché accusato di essere coinvolto nell’attentato che ha sconvolto la città di Levante. Il periodo che trascorrerà dietro le sbarre sarà segnato da momenti di tensione, ma non perderà la determinazione che lo contraddistingue e cercherà di venir fuori da questa situazione.