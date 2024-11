Digital-news.it - Guida TV Sky Cinema e NOW: Sei Fratelli, Venerdi 29 Novembre 2024

29sui canaliper i clienti Sky (e in streaming su NOW) ti attende una selezione variegata di film, adatti a soddisfare ogni tipo di spettatore.Su SkyUno HD, alle 21:15 sul canale 301, arriva Sei, un film corale diretto da Simone Godano con Riccardo Scamarcio e Adriano Giannini. La pellicola racconta la storia di seiche, alla lettura del testamento del padre morto suicida, si confrontano con segreti di famiglia e dinamiche irrisolte. Tra tensioni e momenti di riflessione, emergerà un percorso di riscoperta e riappacificazione che ridefinirà i loro legami familiari. Su SkyDue HD, sempre alle 21:15, sul canale 302, viene trasmesso Il grande Lebowski, un cult intramontabile deiCoen. Jeff Bridges interpreta Drugo, un ex hippie fannullone coinvolto in un caso di rapimento a causa di uno scambio di identità.