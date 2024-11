Ilnapolista.it - Graziani: «Napoli ha qualità tecnica, preoccupato per il Toro. Buongiorno forte già all’epoca»

L’allenatore Francesco, detto Ciccio, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss. L’ex attaccante granata si è dettoper la sfida che attenderà ildomenica 1 dicembre alle 15.00 contro il.L’attuale situazione della squadra allenata da Paolo Vanoli è già abbastanza complicata: «I risultati dicono che il Torino è in difficoltà, stanno contestando il presidente ma anche l’allenatore e la squadra. L’ultima partita col Monza sarebbe stata importantissima per il. Io, da tifoso del, sono moltoperché la rabbia e ladelpuò fare la differenza per portare a casa altri tre punti».Su Alessandro, diventato un perno fondamentale della squadra di Antonio Conte: «? L’anno dello scudetto del, quando andò via Kim, io dissi ‘, prendi’.