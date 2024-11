Ilfattoquotidiano.it - Escursionista 20enne ritrovato vivo dopo oltre 50 giorni di sopravvivenza nella natura: “Ha vissuto in condizioni difficili con oltre 12 centimetri di neve”

Un’di 20 anni è statoessere stato dato per disperso ad ottobre. Si tratta di Sam Benastick, il quale, martedì 26 novembre, è statovicino al sentiero del Redfern LakeColumbia Britannica, in Canada,che ne era stata denunciata la scomparsa il 19 ottobre, secondo la Northern Rockies Royal Canadian Mounted Police (RCMP).La polizia ha dichiarato che l’è statoda due uomini che si trovavanozona per lavoro. “I due lavoratori hanno portato Sam all’ospedale dove la polizia è intervenuta e ha confermato che si trattava dell’uomo di cui era stata denunciata la scomparsa”, hanno dichiarato le autorità.Sam ha raccontato di essere rimasto in macchina per un paio di, prima di raggiungere a piedi un torrente dove si è accampato per quasi due settimane.