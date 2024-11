Liberoquotidiano.it - "Dovete fingere". L'oroscopo di Branko: la prova più difficile per questo segno

"Le stelle di": l'di oggi, venerdì 29 novembre. ARIETE Si avvicina Luna nuova in Sagittario, mettete in ordine i progetti che avete in mente di realizzare, sollecitate incontri e fissate gli appuntamenti. Marte manda potenti influssi e spinge a guardare al futuro con una baldanza e una sicurezza che da tempo non conoscevate più. Se avete bisogno di consigli legali, troverete persone preparate. Fortunatocielo che chiude il vostro caldo novembre. Venere è in quadratura, ma è già pronta per entrare in Acquario. TORO Il problema è rappresentato dalla Luna ancora in opposizione e anche Marte appare piuttosto irrequieto, matrimonio e collaborazioni sono agitate. Spetta a voi calmare le persone care e rendere caldo e accogliente l'ambiente familiare, per accogliere tanti cari amici.