Crolla palazzina nel Casertano,vigili del fuoco ancora al lavoro

Tempo di lettura: < 1 minutoSonoin corso a Sessa Aurunca, nel, le operazioni di messa in sicurezza e soccorso a causa del crollo di un’interadi due piani in tufo situata nel centro storico. Quando sono giunte sul posto, le tre squadre deidel, provenienti dai distaccamenti di Mondragone, Teano e dal Comando provinciale di Caserta, hanno trovato un cumulo di macerie che ha invaso l’intera area ostruendo anche le uscite dei vari palazzi limitrofi; sul posto sono intervenuti anche i nuclei U.S.A.R. (Urban Search and Rescue) specializzati nelle ricerche delle persone sotto le macerie, Cinofili, S.A.P.R.( Sistemi a Pilotaggio Remoto) e G.O.S. (Gruppo Operativo Speciale con i mezzi cingolati). Circa 50 gli uomini impegnati per le ricerche di eventuali persone coinvolte nel crollo.