Lanazione.it - Consiglio e tensioni. Numero legale risicato. Passa il Piano di evacuazione del Bruna

Leggi su Lanazione.it

Si sono alzati, hanno indossato i cappotti, messo gli zaini sulle spalle e se ne sono andati. I consiglieri dell’opposizione non hanno così voluto garantire ilincomunale. A quel punto sembrava che non ci fosse ilsufficiente per proseguire la seduta, ma un esponente dell’opposizione è rimasto al suo posto: la consigliera Rita Bernardini, ex Pd,ta poi al gruppo misto di minoranza, definita dall’opposizione "la stampella della maggioranza" che ha consentito lo svolgimento dei lavori. A disertare la seduta comunale: Paolo Serra, Francesca Pepi e Annalisa Manzo di FdI, Alessandro Bragaglia della Lista Vivarelli Colonna Sindaco e Giacomo Cerboni del gruppo misto di minoranza. Nemmeno questa volta, ilè stato quindi immune da. Dicono dall’opposizione: "Vivarelli Colonna è stato sfiduciato dai suoi".