Iodonna.it - Che siate cresciuti nelle sale giochi o con una consolle a casa, una visita non può mancare per riscoprire delle vere perle del gaming

Roma, 29 nov. (askanews) – Un palazzo storico nel centro della Capitale, oltre 120 schermi e 60 metri di americane e più di 2000 video, che messi insieme danno vita alla più grande esperienza immersiva legata al mondo dei videomai vista nel nostro Paese.Stiamo parlando del GAMM – Game Museum, il museo del videogioco più grande d’Italia, che aprirà a pochi passi da Piazza della Repubblica nel cuore di Roma il prossimo 30 novembre e che è stato annunciato in occasione dell’apertura di Checkpoint – Festival of Interactive Experiences, una due giorni dedicata interamente al videogioco. Roma celebra così il videogioco anche come forma d’arte e media culturale. Video: i 10 punti del contratto da firmare con i figli guarda le foto Luisa Bixio, co-fondatrice di Kabuto, ha dichiarato: «Il GAMM sarà un’esperienza appagante per qualsiasi target; innanzitutto per gli appassionati di videogames che, presso il museo, potranno videi momenti unici, ma anche per le famiglie e per i curiosi del mondo dei video